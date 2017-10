"Alhamdulillah Saya Enggak Nyangka Terpilih ke Old Trafford"

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perayaan Ulang Tahun ke-11 United Indonesia (UI) yang dipusatkan di Halaman PKOR Way Halim, Bandar Lampung dipadati sekitar seribu penggemar klub Manchester United dari berbagai kota di Indonesia, Sabtu (14/10/2017) malam.

Pada acara match screening pertandingan antara Liverpool vs Manchester United itu juga diundi satu tiket menonton pertandingan MU ke Old Trafford dan satu jersey original bertanda tangan pemain MU, Henrikh Mkhitaryan dari sponsor minuman kesehatan You C 1000.

Iman Irmansyah, member asal UI Member of Bandung (MOB) meraih tiket perjalanan pulang pergi menonton pertandingan MU di Old Trafford berikut akomodasi dan penginapan.

Ia mengaku tak menyangka mendapatkan hadiah tersebut, dan gemetaran saat panitia memverifikasi paspor sebagai salah satu syarat pemenang hadiah tersebut. “Alhamdulillah saya gak nyangka. Ikhtiar saja tadi memborong tiket nobar sampai Rp 2 juta,” kata Iman.

Iman datang bersama teman teman chapternya ke Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian acara turnamen futsal dan nonton bareng bersama 45 perwakilan chapter UI yang hadir.

“Saya beli tiket banyak supaya peluang menangnya tinggi saat undian. dan Akhirnya berhasil,” jelasnya.

Sementara itu jersey original bertanda tangan pemain MU dimenangkan salah satu warga Bandar Lampung.