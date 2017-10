Chris Hemsworth Sapa Penggemar dengan Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemeran Thor, salah satu pahlawan super Marvel, Chris Hemsworth, memamerkan kemampuannya berbahasa Indonesia.

Hal tersebut dilakukan Chris di gelaran karpet merah film Thor: Ragnarok di Hoyts EQ, Sydney, Australia, Minggu (15/10/2017) waktu setempat.

"Halo Indonesia, apa kabar Sahabat Kompas.com," kata Hemsworth sambil tersenyum.

Hemsworth menambahkan, ia menyukai Indonesia. Dari makanan sampai orang-orangnya.

"I love Indonesia. Spent a lot of times in my favorite place. I love the people and I love the food," ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya di Indonesia dan menyebut bahwa seri ketiga Thor sangat bagus untuk ditonton.

"Terima kasih to all the Indonesia fans and you will love the movie. Bagus sekali," kata aktor asal Australia itu yang terdengar fasih berbahasa Indonesia.

Setelah menyapa ramah, Hemsworth kemudian menyapa para penggemarnya yang memenuhi area karpet merah "Thor: Ragnarok."

Sesekali ia berswafoto dengan mereka dan membubuhi tanda tangan pada beberapa cinderamata yang dibawa oleh penggemarnya.

Kompas.com yang berkesempatan menghadiri melakukan live streaming melalui Facebook.

Film "Thor: Ragnarok" mengisahkan tentang perjuangan Thor yang berusaha menghentikan Ragnarok, sebuah malapetaka, yang akan menghancurkan dunia asalnya, Asgard.

Namun kali ini Thor tak akan ditemani oleh palu saktinya yang sudah hancur karenan diremukkan Hela dengan satu tangan.

Film "Thor: Ragnarok" yang merupakan seri Thor segera dirilis Amerika Serikat pada 3 November 2017 dan di Indonesia pada 25 Oktober 2017. (*)

