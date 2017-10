Keren, Marsha Timothy Kalahkan Nicole Kidman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Marsha Timothy memenangkan penghargaan juri internasional sebagai artis terbaik mengalahkan artis peraih Oscar, Nicole Kidman.

Marsha dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam Sitges International Fantastic Film Festival yang diselenggarakan pada tanggal 5-15 Oktober di Spanyol.

Ia terpilih di antara unggulan lain, termasuk Nicole Kidman, Masami Nagasawa, dan Monika Balsai karena peran apiknya dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.”

Menanggapi kemenangan yang diraih, istri dari aktor Vino G Bastian ini pun sempat menggunggah ucapan syukurnya di akun Instagram pribadinya, @marshatimothy.

“Im honored and humbled to accept this award... Alhamdulillah,” tulisnya.

Sebelumnya, sang sutradara Mouly Surya dalam akun Instagram yang di repost ulang oleh Marsha, adalah yang kali pertama mengumumkan kemenangan tersebut.

Mouly mengatakan, “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” ikut kompetisi di Sitges dan bersaing dengan 34 film lainnya dari seluruh dunia.

Film-film yang bersaing itu, di antaranya “The Killing of a Sacred Deer” (Yorgos Lanthimos), “Blade of The Immortal” (Takashi Miike), dan “Before We Vanish” (Kiyoshi Kurosawa).

Adapun film “Jupiter’s Moon” karya Kornél Mundruczó terpilih sebagai film terbaik. Film Marlina sendiri mendapatkan Special Mention di kategori Focus Asia.

“Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” sendiri baru akan tayang di bioskop pada tanggal 16 November yang akan datang.

Filmnya berkisah tentang seorang janda asal Sumba bernama Marlina (Marsha Timothy) yang memenggal kepala seorang perampok, Markus (Egi Fedly), yang menyatroni rumahnya.

Marlina kemudian membawa kepala si perampok dalam sebuah perjalanan ke kantor polisi.

Sebelumnya, “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” juga terpilih untuk tayang dalam Festival Film Cannes 2017, tepatnya di Quinzane des realisateurs (Directors' Fortnight), pada 24 Mei kemarin.

Spesialnya lagi, film ini menjadi satu-satunya film panjang dari Asia Tenggara yang terseleksi di festival tahunan tersebut. (*)