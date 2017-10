Marsha Timothy Kalahkan Nicole Kidman, Jadi Aktris Terbaik di Ajang Internasional Ini!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Indonesia patut berbangga dengan prestasi yang dimiliki para artisnya.

Bererapa artis bahkan mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang penghargaan Internasional.

Tak cuma masuk nominasi, artis-artis berbakat ini juga memenangkan penghargaan lho.

Hal ini juga diraih oleh artis Marsha Timothy beberapa waktu lalu, lewat perannya dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

Lewat caption yang ditulis, pemeran Marlina ini mengungkapkan rasa syukurnya.

"Im honored and humbled to accept this award... Alhamdulillah (emoji)❤️ #Repost @moulysurya (@get_repost), tulis istri Vino G Bastian dalam postingannya.

Caption di atas ditulis sebelum caption repost-an postingan Mouly Surya.

Dalam postingannya, Mouly Surya menuliskan keberhasilan Marsha memenangkan penghargaan Sitges International Fantastic Film Festival sebagai aktris terbaik.