Pemain Termahal Manchester United Ini Ikut Doakan Choirul Huda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepergian Choirul Huda tak hanya mengundang duka publik Indonesia, juga netizen dunia.

Lewat bintang Manchester United, Paul Pogba, netizen dunia menyampaikan bela sungkawa melalui kolom komentar sang bintang.

Berikut BolaSport.com merangkum reaksi netizen dunia:

Gelandang Manchester United, Paul Pogba, bertepuk tangan seusai melakoni pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga kontra Hull City di Stadion KCOM, Hull, Inggris, 26 Januari 2017. (OLI SCARFF/AFP)

@Maher_Otb12: In the jannah insha'allah

@RingroadBois: Suwun, Pog. Dolan rene lho neng Solo, Indonesia

@AvantLazuardi: always be a great people.. big respect for u from Indonesia

@azharfat: #Respect world class gesture from world class footballer, Al fatihah.

@S6am50: I love you Paul