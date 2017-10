Kopi Jos Arang, Penasaran dengan Cita Rasanya?

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pernahkan Anda mencoba kopi hitam yang dicampur arang? Hmmm..penasaran kan? Kopi Jos Arang merupakan menu minuman yang ada di Food Cargo and Coffee Club di Jalan Arif Rahman Hakim, No 33, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung.

Seperti namanya, minuman ini memiliki keunikan tersendiri karena diberi arang ke dalam cangkir yang membuat citarasa kopi tersebut menjadi sangat unik.

Proses pembuatannya sendiri diawali pembuatan bara arang. Sambil menunggu, sang barista menggiling biji kopi, menyaring, dan menuangkannya ke dalam cangkir. Kopi Arang yang Tribun cicipi, Rabu (18/10) ini berbahan biji kopi robusta Ulu Belu, Tanggamus.

Perpaduan antara robusta Ulu Belu dan arang sangatlah unik. Rasa khas kopi Ulu Belu yang pahit namun soft dipadukan sari arang sehingga terasa legit.

Wakil Owner Food Cargo and Coffe Club, Edoy mengatakan, Kopi Jos Arang ini memang unik karena bisa dibilang satu-satunya di Lampung dan tidak menggunakan bara arang kayu biasa. Kopi Jos Arang ini biji kopinya kami bisa gunakan pakai kopi Ulu Belu, kopi Lanang, dan lain sebagainya tergantung permintaan pengunjung.

"Ada kesan unik dalam rasa kopi ini yaitu rasa kelapa yang legit, itu karena bahan bara arang yang kami pakai ini berasal dari daging kelapa yang dijadikan arang dan merupakan resep spesial dari sang owner yaitu Qiashabana," tuturnya. Untuk menikmati segelas kopi arang ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp 16 ribu.(yga)