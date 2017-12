TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badai! Foto Syahrini di Instagram Dikomentari Selebritis Dunia, Siapa Dia?

Siapa sih yang nggak kenal dengan penyanyi cantik yang satu ini?

Baca: Putri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Ayunya Tak Kalah dengan Selebritis, Ini Penampilannya

Nggak hanya kemampuan menyanyinya, penampilan cetarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, selalu jadi sorotan.

Pesona wanita cantik yang dikenal dengan sebutan "Princess" ini memang nggak ada habisnya.

Apapun yang berhubungan dengannya selalu menarik untuk dibahas.

Seperti yang satu ini.

Baru beberapa jam yang lalu, akun instagram Syahrini mengupload sebuah foto penampilan Syahrini kala itu.

Baca: Trump Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel? Ini Sikap Tegas Pemerintah Indonesia

Dengan caption seperti ini:

"B’cooozzzzzzzz ... No Success Without Hard Work ...

You Go Girls !

#PrincesSyahrini

#Work

#Onduty"

Ungguhan ini pun menuai banyak likes dan komen.

Eits..diantara banyaknya komen netizen, ternyata terdapat komen dari Aktris cantik, Paris Hilton!

Wow! Bukan rahasia lagi kalau Syahrini memang cukup dekat dengan anak pemilik kerajaan real estate Hilton yang sangat tekenal di Amerika Serikat ini.

Terlihat dalam postingan, Syahrini tampil anggun dan cantik kenakan setelan kemeja bludru warna marun, dengan skinny jins senada.

Simpel tapi matching banget!

Postingan Syahrini yang dikomen Paris Hilton | instagram.com/@princessyahrini

Penampilannya semakin glamor dengan pointed toe heels dan tas Hermes, serta kacamata cetar miliknya.

Keduanya pun terlihat berbalas komen seperti ini :

Paris mengomentari postingan ini dengan @parishilton "#GirlPower"

Komen ini pun dibalas Syahrini dengan @princessyahrini "@parishilton Yasss babe like you #GirlPower (emoji hati merah)"

Gimana menurut kalian?

(Grid.ID/Elizabeth Nada)

Artikel ini telah dipublikasikan di Grid.ID dengan judul "Wow! Unggah Foto Penampilannya, Postingan Syahrini Dikomentari Paris Hilton, Penasaran?"