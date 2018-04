Makin Langka, Harga Cabai Merah Terus Meroket

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai masih terus meroket. Memasuki pekan ini, harga cabai merah naik menjadi Rp 42 ribu per kg.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, kenaikan cabai baru terjadi dua hari lalu. Penyebabnya karena kelangkaan barang dampak musim hujan.

"Kalau minggu kemarin memang Rp 35 ribu per kg. Tapi, sekarang sudah naik Rp 42 ribu per kg. Sebab, barangnya juga susah karena hujan terus," kata Nurhasanah, Minggu, 1 April 2018.

Ia menambahkan, kalau ada stok, harga bisa turun. Itu pun tidak terlalu banyak. Mungkin turun menjadi Rp 40 ribu per kg. Sedangkan kemungkinan naik masih tetap bisa terjadi karena dampak musim hujan.

Selain cabai merah, sayuran yang juga naik. Sebut saja tomat dari Rp 6.000 jadi Rp 8.000 per kg, kentang dari Rp 12 ribu jadi Rp 14 ribu per kg, buncis dari Rp 7.000 per kg jadi Rp 8.000, kacang panjang dari Rp 3.000 jadi Rp 4.000 per ikat, dan rampai dari Rp 10 ribu jadi Rp 12 ribu per kg. (*)