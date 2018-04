Dicaci Maki Fans EXO, Anji Ambil Langkah Tegas Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dicaci maki fans EXO, Anji kabarnya bakal lapor ke SM Entertainment, lima pelajaran ini bisa jadi pelajaran fans K-Pop jaman now.

Penyanyi Erdian Aji Prihartanto alias Anji (38) habis dicaci maki penggemar EXO-CBX asal Indonesia di sosial media.

Hal tersebut bermula dari Anji mengungkapkan pendapatnya di akun Instagram pribadinya tentang kemiripan lagu "Someone Like You", yang dirilis pada 24 Maret 2018 oleh EXO-CBX dengan lagunya yang berjudul "Kekasih Terhebat".

Sayangnya pendapatnya justru menyulut emosi beberapa penggemar EXO-CBX asal Indonesia.

Anji pun diserang fans melalui kolom komentar serta DM akun Instagram-nya.

Usai dirinya dicaci maki, bahkan ada yang menyumpahi dirinya, Anji pun memutuskan untuk melaporkan perilaku fans EXO ini kepada agensi EXO, SM Entertainment.

Anji berencana untuk menghubungi agensi yang menaungi EXO-CBX.

