Begini Wajah Nagita Slavina Usai Dirias Pria Ini, Netizen Sampai Bilang Parah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ryan Ogilvy mengunggah foto Nagita Slavina di akun Instagramnya 2/4/2018.

Yang mana foto itu langsung menyita perhatian netizen karena memperlihatkan wajah cantik natural Nagita Slavina.

Dari keterangan yang dimuat di caption akun make up artist itu, rupanya Gigi begitu panggilannya sedang melakukan syuting iklan.

Istri Raffi Ahmad itu, membuat banyak orang tak mampu berkata-kata lagi ketika melihat riasanya yang natural.

Ryan Ogilvy merias wajah Gigi, dengan tampilan flawless, sehingga terlihat seperti tak menggunakan riasan.

Benar saja, wajah ibu satu anak itu kelihatan sangat lembut tapi meski begitu dia tetap terlihat cantik.

Bahkan seperti tak ada perbedaan antara warna tangan dan wajah.

Make-up seperti ini disarankan oleh Ryan Ogilvy untuk rujukan sebagai riasan sehari-hari.

"FLAWLESS 'no make up, makeup' Commercial look.

A soft and subtle natural-finish look.

This might be the best daily makeup look.

#ryanogilvymakeup for Nagita Slavina new #tvcommercial " ujar Ryan Ogilvy pada caption.

