Bersiap Tertawa! Ini 10 Spanduk dan Iklan Bahasa Inggris Asal-asalan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak orang Indonesia fasih menggunakan bahasa Inggris.

Tentu ini hal baik. Apalagi, pelancong dari luar negeri kerap berkunjung ke Indonesia.

Namun, bagaimana jadinya jika ada spanduk atau papan iklan dan pengumuman yang bahasa Inggris-nya asal-asalan?

Mari lihat 10 spanduk dan iklan berbahasa Inggris yang kacau dan malah bikin tertawa!

1. Coba lihat tulisan di truk ini!

Ternyata maksud dari tulisan "The Me A Nack Is Three" ini adalah Demi Anak Istri!

Maksud dari tulisan bahasa Inggris asal-asalan ini adalah "Demi Anak Istri" (Istimewa/Dok Intisari Online)

2. Sayurnya ada gelembung busanya.

Soap kan artinya sabun!

Sayur soap (Istimewa/Dok Intisari Online)

3. Servis Yuk!

Nih, kalau ada yang mau servis di sini!