Harga Spesial Khusus Xiaomi Redmi Note 5A dari Xiaomi Center, Lebih Murah dari Harga Normal

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka meningkatkan penjualan dan memenuhi kebutuhan pasar Xiaomi yang cukup tinggi, Xiaomi Center Lampung memberikan promo harga spesial untuk produk Xiaomi Redmi Note 5A. Xiaomi Redmi Note 5A garansi TAM ini ditawarkan dengan harga spesial Rp 1.599.000 dari harga normal Rp 1.899.000, stok terbatas.

Head Store Xiaomi Center Lampung Ari Sapta Pujangga mengatakan, tipe Xiaomi Redmi Note 5A saat ini permintaan pasarnya sangat banyak, di Lampung 1.200 unit per bulan. "Jadi kita berharap dengan adanya promo ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Xiaomi di Lampung," jelasnya saat ditemui di Xiaomi Center Lampung Jln. Diponegoro No. 31 C (Depan Guest House Pondok Rimbawan), Kamis (5/4).

Ari menambahkan, Xiaomi Redmi Note 5A memiliki spesifikasi unggulan di kelasnya mulai dari RAM 2GB, internal 16GB dan kamera selfie yang lebih bagus dibanding seri yang lain. Tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu Grey, Gold dan Rose Gold. Pembelian bisa dilakukan cash maupun kredit.

Selain mendapat harga terbaik, bila melakukan pembelian di Xiaomi Center Lampung, konsumen akan mendapatkan garansi mesin selama satu tahun dan garansi software 3 bulan. Proses klaim garansi pun dibantu dengan semaksimal mungkin.

Xiaomi Center Lampung buka setiap hari 10.00-21.00 untuk melayani pembelian, servis dan klaim garansi. "Kita juga sediakan aksesori original semua produk Xiaomi. Ada powerbank, mini speaker bluetooth, tas-tas kecil, kamera go pro Xiaomi dan lainnya," imbuhnya. (ana)