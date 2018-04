TRIBUNLAMPUNG.COID - Unggah Foto Prewedding, 2 Sosok di Belakang Syahnaz-Jeje Bikin Netizen Salfok: Gantenggg

Pasangan selebritis Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda diketahui akan segera menggelar pernikahan April 2018 ini.

Menurut penuturan keduanya, pernikahan mereka tidak akan dibuat semewah sang kakak, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Nah, baru-baru ini Syahnaz Sadiqah terlihat mengunggah foto preweddingnya yang sempat membuat kontroversial.

Foto itu ia unggah pada laman akun Instagram miliknya @syahnazs.

Dalam foto tersebut terlihat Syahnaz Sadiqah sedang dipeluk oleh kekasihnya, Jeje Govinda dari belakang.

"Love is not just looking at each other, it's looking in the same direction," tulis @syahnazs dalam keterangan unggahannya seperti dikutip Grid.ID, Kamis (5/4/2018).

Syahnaz Sadiqah tampil cantik dengan balutan dress berwarna hitam yang cukup menerawang pada bagian perutnya.