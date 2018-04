Makin Mesra dengan Prilly, Begini Tanggapan Maxime Bouttier Soal Nikah Muda 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan kekasih Prilly Latuconsina (21) dan Maxime Bouttier (24) kerap disebut sebagai pasangan ideal.

Namun Maxime justru menilai hubungannya dengan Prilly tidak sempurna.

"I don't know ya, I think itu (bukan) dinilaikan dengan kita tapi dengan orang lain. Aku sih enggak bisa terlalu (menganggap) kita perfect, yang penting kita happyaja," ujarnya di gala premiere film The Perfect Husband di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Baca: Anti Gagal, Ini Tips Memakai Eyeliner Bagi Pemula

Para penggemar mereka mengusulkan Maxime dan Prilly menikah di usia muda.

"Nah dan aku sudah enggak muda jadi ya. Tapi yang pasti aku enggak melihat umur, atau melihat waktu atau melihat apa, aku melihatnya cocok apa enggak," ungkapnya.

Baca: Ini Daftar Nama Lucinta Luna Sebelum Seterkenal Ini, Muhammad Fatah Hingga Ailuna Cinta

Maxime mengatakan ia menungguh waktu yang tepat untuk benar-benar siap menikah.

"Dan kalau sudah waktunya, waktunya kalau enggak waktunya ya enggak usah dipikirin, enjoy waktunya," ucapnya.

Pria kelahiran Perancis, 22 April 1993, ini juga tak mau menetapkan target waktu menikah. (Nova.id/Amanda Hanaria)

Berita ini sudah tayang di Nova.id dengan judul "Didesak Nikah Muda, Maxime Bouttier Justru Sebut Hubungannya dengan Prilly 'Tak Sempurna'"