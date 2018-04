VIDEO - Si Cantik DJ Una Bakal Tampil di Center Stage Lampung Malam Ini 

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennsih Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Disk Djockey (DJ) Una malam ini, Sabtu (7/9/2018), bakal manggung di Center Stage Lampung. Sebelum DJ imut ini tampil, party bakal dibuka oleh DJ Ibenz dan AS RMX.

Penampilan DJ yang memiliki nama asli Putri Una Astari kelahiran medan 24 oktober 1987 ini bakal ditunjang dengan visual effect 3D oleh VJ Pay.

Clubbers Lampung dijamin bakal seru-seruan bareng DJ Una dan membuat malam Minggu penuh warna. Nantinya, stage juga dimeriahkan oleh Resident DJ Tara Shine dan Atsa Seno.

One Stop Entertainment Novotel Lampung selaku tempat wisata malam bakal memanjakan clubbers Lampung. Terlebih, DJ Una bakal memainkan musik open genre, diantaranya elektro, breaks, trap. "Semua genre bakal seru, clubbers Lampung diajak happy bareng DJ Una," kata Khairul salah satu crew event

Sementara, DJ Una mengaku, disela manggungnya, ia akan membawakan single baru berjudul 'Movin On'. Single baru ini spesial ia kenalkan kepada clubbers Lampung yang hadir di Center Stage Lampung. "Pasti saya bawakan single terbaru," kata pemilik akun instagram @putriuna ini.

Event garapan EO ternama di Lampung ini dijamin tak akan mengecewakan. Stage DJ Una pun bakal diramaikan dengan dancer dari Papilion Karaoke. Untuk di ending party, DJ Adieh Flows bakal menambah pecah suasana Center Stage Lampung.

DJ Una memulai debutnya di industri rekaman secara solo dengan singel perdananya, Save Our Sound, yang berkolaborasi dengan Korina Dahl, DJ asal Kanada, dan diproduseri oleh Above All Records dari Belanda. Singel Una lainnya adalah I Need You dan Shine. Selain lagu-lagu bergenre dance, Una juga pernah merilis singel di luar genre dance seperti Dan Aku Kekasihmu dan Aku Sih Yes.

DJ Una ditahun 2015 berhasil mendapatkan mulltiple ranking dj dunia yakni diantaranta ranking #2 djette.com 2015 lalu #29 top 100 djanes 2015 djanemag.com