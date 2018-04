Kehidupannya Diusik, Siti Nurhaliza Murka! Apa Gerangan Penyebabnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Risiko menjadi seorang publik figur adalah menjadi sasaran pemberitaan palsu.

Hal tersebut rupanya juga menimpa penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza.

Belum lama ini, Siti mengungkap dirinya menjadi korban berita hoax.

Ia melampirkan capture berita dengan judul "Siti Nurhaliza being Sued After Using Illegal Information to Make Millions"

Bila diartikan,"Siti Nurhaliza Dituntut Setelah Menggunakan Informasi Ilegal untuk Menghasilkan Jutaan".

Lantas, Siti pun memberikan klarifikasi.

Ia mengaku kabar tersebut tak benar sama sekali.

Hingga saat ini, tak ada kasus hukum yang membelitnya.

