Patah As, Mobilio Bikin Macet Jl ZA Pagar Alam - Teuku Umar

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terjadi lakalantas tunggal di atas flyover Mal Boemi Kedaton (MBK) yang melibatkan satu unit mobil Honda Mobilio BE 555 W warna putih, Minggu 8 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib.

Akibat insiden ini, sementara flyover MBK ditutup untuk evakuasi mobil mobilio yang mengalami patah as depan sebelah kiri.

Meski dilakukan perpindahan arus lalin, kondisi macet tetap tidak bisa terelakkan. Kendaraan dari Jl Teuku Umar menuju ZA Pagar Alam mengalami kemacetan hingga 2 km, begitu juga dari Za Pagar Alam menuju Teuku Umar.

Wakasatlantas Polresta Bandar Lampung AKP Ridho Rafika mengaku memberlakukan satu arah yakni, dari jalan Teuku Umar menuju ZA Pagar Alam, untuk arah sebaliknya harus melewati jalan di bawahnya.

"Iya benar, patah as, ini akibat pengenderanya out of control, jadi menabrak pembatas hingga patah as," ungkapnya.

Pantauan Tribun Lampung, saat ini kendaraan yang berada di tengah jalan flyover bisa dievakuasi di pinggir, sehingganya flyover sudah dilalui meskipun bergantian.