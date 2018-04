Fotonya Bareng Hamish Daud di Laut Dinyinyir Netizen, Raisa Balas Komentar Kaya Gini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan selebritas Hamish Daud dan Raisa Andriana dikenal awam sebagai satu pasangan yang romantis.

Sekaligus bikin banyak warganet patah hati.

Bahkan, saat keduanya resmi menikah pada 3 September 2017, hari itu disebut hari Patah Hati Nasional.

Seperti kali ini, Hamish mengunggah foto dirinya bersama Raisa saat bulan madu di Maldives, beberapa waktu lalu.

Dalam foto itu, pria berusia 38 tahun itu terlihat berada di tengah laut, sedangkan Raisa terlihat menuruni tangga.

Caption yang dituliskan Hamish pun seakan menyiratkan dirinya tengah mengenang masa bulan madu bersama sang istri.

"Love everything in this picture. Surfed out & loving the warmth. Throwback to a great afternoon," tulis pria kelahiran Australia ini.

Postingan ini pun menuai beragam komentar dari netter, yang mengomentari betapa serasinya pasangan Hamish-Raisa.

Hingga tak sedikit yang mengaitkan foto Hamish-Raisa itu dengan satu adegan di film Twilight.

