Transgender Cantik Ini Masih Salat Seperti Layaknya Seorang Laki-laki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada fakta baru dan menarik yang diungkap seorang transgender Dinda Syarif .

Transgender cantik yang disebut-sebut lahir pada tahun 1996 itu mengaku hingga kini masih menjalankan ibadah salat seperti layaknya seorang laki-laki.



"Aku ini masih salat masih dengan sarung dan peci. Aku nggak mau sesumbar gimana nanti aku, karena aku ini laki-laki," kata Dinda Syarif seperti dilansir Detik com.

Dinda juga mengatakan dari 10 bersaudara, ternyata ada kakak pertamanya yang juga seorang transgender.





Tapi sang kakak sudah meninggal dunia.

"Kakak pertamaku sama kayak aku, dia udah meninggal. Dia juga nentang aku untuk begini.



"Kamu jangan kayak kakak, jangan kecewain keluarga kayak kakak," ungkap peserta Miss International Queen 2018 itu menirukan pesan sang kakak.



Namun meski kini telah berpenampilan seperti perempuan, Dinda Syarif mengaku tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan.

Dia juga tidak yakin akan terus menjadi 'perempuan' seperti sekarang.

Akui Seorang Transgender



Nama Dinda Syarif kembali jadi perbincangan warganet karena isu transgender yang menimpa Lucinta Luna.



Ia salah satu kontestan Miss International Queen 2018 di Pattaya, Thailand, yang pesertanya para transgender.



Saat ini Dinda Syarif menjadi perhatian karena dianggap berbeda dengan transgender lainya.





Sebab ia masih mau mengakui dan tidak mengingkari kodratnya sebagai laki-laki



"@dindasyarif..kak saya pny 1 pernyataan bwt kakak ," seandainya hari ini juga Tuhan ambil nyawa kakak,pingin dlm keadaan apa saat menghadap-Nya,sbgi fitrah laki2 atau wanita?"...dijawab dlm hati kakak aja. Maaf ya ka," tanya @anda_ope pada kolom komentar Dinda Syarif.



Dinda pun memberi jawaban yang di luar dugaan warganet.



"@anda_ope tentu laki2 karna walau bagaimana pun saya tau kodrat saya laki, walau fisik saya perempuan, menghadap ke tuhan ya tetap sesuai kodrat ku yaitu laki2 . Terimakasih," jawab Dinda Syarif di komentar.



Bahkan ia pernah mengunggah fotonya semasa kecil sebelum melakukan transgender.



"When I was 8 years old Dulu kalo ada razia rambut selalu nangis karena waktu itu neneng pengen banget punya rambut panjang sampai menjuntai ke lantai," tulis Dinda Syarif.



Di balik hangatnya isu transgender, ternyata operasi ini membutuhkan biaya operasi yang tidak sedikit dan cukup rumit.



Saat dihubungi Nakita.id via Line (Jumat, 23/3), Dinda menolak menjelaskan tempat dan besaran biaya operasi transgender yang dilakukannya.



Meski begitu, seperti dilansir dari Intisari-online.com, Philadelphia Center for Transgender Surgery menjelaskan, pada umumnya ada 3 bagian besar dalam operasi transgender.



Meliputi operasi wajah, payudara dan tubuh, serta organ intim. Masing-masing dipatok biaya fantastis.



Khusus untuk laki-laki yang mengubah dirinya menjadi perempuan biayanya sebagai berikut.



1. Operasi Wajah



Laki-laki yang ingin mengubah wajahnya menjadi perempuan harus mengeluarkan uang $714 ribu atau setara Rp9,8 miliar.



Dengan uang miliaran akan mendapat operasi kelopak mata, hidung dan menghilangkan keriput wajah.



2. Operasi Payudara dan Bedah Tubuh



Pada tahap operasi kedua ini, laki-laki harus mengeluarkan biaya $49.300 atau setara dengan Rp 678 juta.



Uang ratusan juta tersebut untuk melakukan 8 prosedur bedah payudara dan tubuh.



Di antaranya implan payudara, bokong, dan pengencangan perut pada laki-laki.



3. Operasi Organ Intim



Tahapan paling akhir yakni vaginoplasty yang membutuhkan uang $19.750 atau sekitar Rp271 jutaan.



Pada tahapan ini organ intim laki-laki akan diubah menyerupai perempuan.



Tentu harga yang cukup fantastis karena jika ditotal mencapai angka lebih dari Rp10 miliar.



Sementara uang Rp10 miliar sudah cukup untuk membeli sebuah rumah mewah nan megah.