Ada Menu Bancakan di Emersia Hotel and Resort, Yuk yang Mau Arisan atau Reunian 

Menu Bancakan di Emersia Hotel and Resort

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung menghadirkan menu baru di April ini yaitu menu Bancakan.

Menu ini bisa dipilih untuk tamu yang ingin mengadakan pertemuan semacam arisan, reuni kecil-kecilan maupun makan ramai-ramai bersama orang terdekat.

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago mengatakan, konsep makan dengan menu Bancakan ini akan semakin menambah keakraban dibanding makan dengan cara yang biasanya.

"Dan pangsa pasar untuk konsep makan yang seperti ini saat ini masih terbuka luas di Bandar Lampung. Harganya sendiri juga terjangkau hanya Rp 100 ribu/pax, minimal 10 orang sudah bisa menikmati paket menu Bancakan ini," jelasnya kepada Tribun, Selasa (10/4).

Ditambahkan oleh Executive Chef Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Asep Iswanto mengatakan, menu Bancakan dihidangkan diatas meja yang sudah dihamparkan daun pisang.

Menunya lengkap mulai dari steam rice yang ditemani aneka lauk mulai dari olahan ayam, ikan gurame, cumi, udang, ikan asin hingga tempe dan tahu goreng.

Tidak hanya itu saja, ada juga lalapan lengkap, urap sayuran, sambal kentang, tumis tauge ebi hingga kerupuk. Sebagai hidangan penutup juga disajikan buah segar iris.

"Bedanya menu Bancakan kita adalah disini kita melengkapinya dengan empat macam sambal yaitu sambal terasi, sambal gahar khas Emersia, sambal dabu-dabu dan sambal saus mangga. Minumnya kita pakai infused water atau kalau mau diganti dengan es teh juga bisa," jelasnya.

Asep menambahkan, tamu juga bisa memilih tempat untuk menikmati menu ini apakah di area resto, poolside atau outdoor. Menu ini juga bisa direquest untuk acara-acara tertentu. Untuk pemesanan sebaiknya dilakukan satu hari sebelumnya. (ana)