Bercerai dan Hilang Hak Asuh Anak, Penampilan Tsania Marwa Kini Mengejutkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bulan April menjadi bulan yang sangat spesial bagi pesinetron Tsania Marwa.

Pasalnya, tepat di tanggal 5 April, Tsania Marwa merayakan hari lahirnya atau hari ulang tahunnya.

Baca: Prabowo Siap Bertarung Lawan Jokowi di Pilpres 2019, Ini Sosok Cawapres Yang Akan Ia Pilih

Mantan istri dari Atalarik Syah ini kini telah menginjak umur 27 tahun.

Akan tetapi, foto ulang tahunnya ini baru diunggah Tsania dua hari lalu.

Yang mengejutkan, dalam foto tersebut ada yang berbeda dalam penampilan Tsania.

Dirinya tampak anggun mengenakan hijab berwarna hijau.

Baju yang dipakainya pun berwarna senada dengan hijabnya, dan dipadukan dengan outer berwarna krem.

Di dinding rumah nampak hiasan bertuliskan "Happy Birthday Awa."

"27 and blessed ! Thankyou Allah SWT for everything," ucap Tsania Marwa dalam akun Instagramnya.

Baca: BERITA FOTO: Pakta Integritas Komitmen Bersama KPK dan Pemda se-Lampung