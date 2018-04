Pernah Sebut SBY dan Biaya Politik, Pendapat Rizal Ramli Soal Kasus Century Kini Terbukti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pakar ekonomi senior, Rizal Ramli pernah berpendapat soal kasus Century di Youtube 2014 silam.

Pernyataan Rizal Ramli berkenaan dengan putusan Praperadilan kasus Bank Century di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di dalam video Youtube itu dijelaskan bahwa masalah Century sebenarnya sedehana, bank ini (Century) tidak pantas untuk di bailout karena bank ini dari duulu sudah bermasalah.

“Bank ini bank kecil, kalau ditutup juga dampaknya nyaris tidak ada apa-apa. Karena argumen sistemik ini argumen yang sangat menyesatkan. Karena, saya pernah sebagai Menko menyelamatkan bank BII yang 6 sampai 7 kali lebih besar dari bank Century dan itu kita lakukan tanpa bailout sama sekali,” tegas Rizal Ramli saat itu.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid (GusDur) itu menjelaskan, caranya bank mandiri dibuat untuk ambil over supaya ada umbrella of confident ganti manajemen dan take over sementara dan membuat uang kembali kedalam sistem bank BII pada waktu itu jauh lebih besat dari pada bank Century.

“Sebenarnya Century masalah yang sangat sederhana karena itikadnya adalah hanya mencari ember bocor,” ujarnya.

Dua tahun lalu, kata Rizal Ramli dia berkunjung ke penjara Antasari Azhar pada waktu menjadi ketua KPK.