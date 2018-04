Raul Sudah Rogoh Kocek Rp 1,5 Miliar, Album Krisdayanti Masih Tersendat di AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Proses pembuatan album baru Krisdayanti alias KD (43) yang dilakukan di NRG Recording Studios, North Hollywood, California, AS, sejak 2016 terhambat.

Album itu diproduseri oleh suami KD, Raul Lemos, dengan mengandeng Mateo Camargo dan Nathan Leone sebagai penata musik. Keduanya pernah menangani album penyanyi Shakira.

"Kan suami saya yang memproduseri album saya di Amerika waktu itu dua tahun lalu, itu belum selesai," ujar KD dalam wawancara di Plataran Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).

Dari album itu, KD baru bisa menyelesaikan dua singelnya saja. Dua lagu itu adalah "Sleep to Dream" dan "In Love Again" di Los Angeles, AS.

KD mengaku masalah biaya menjadi penyebab mandeknya proses album tersebut. Sejauh ini, kata KD, Raul yang bertindak sebagai eksekutif produser sudah menggelontorkan dana Rp 1,5 miliar.

"Rp 1,5 miliar itu kemarin ke Amerika tuh mahal dan enggak sesuai targetnya," kata dia.

Apalagi, ujar KD, pihaknya tidak mendapatkan keuntungan dari lagu "Sleep to Dream", yang diunduh sebanyak 200 ribu oleh salah satu platform.

"Karena dua tahun lalu lagu 'Sleep to Dream' itu sudah di-download katanya 200 ribu, tapi uangnya ke mana? Itu kan digital worldwide, ada prosesnya, makanya kami ke Amerika ini mau tanya proses pencairan dananya ke mana. Itu kami lagi cari celahnya, mudah-mudahan ada jalan," kata KD.

"Mudah-mudahan bisa terealisasi dan itu kan menyangkut biaya yang sudah dikeluarkan dan waktu. Semoga albumnya jadi. Semangat!" ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Sudah Habis Rp 1,5 Miliar, Album KD Masih Macet di Los Angeles

https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/11/144620010/sudah-habis-rp-15-miliar-album-kd-masih-macet-di-los-angeles