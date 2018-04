Apa Yang Diajarkan Syahrini ke Paris Hilton Selama di Bali Jadi Bukti Keakraban Mereka

Syahrini saat take vokal di Studio milik Melly Goeslaw, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/02/2018). Ia menjalani proses rekaman ini untuk soundtrack film terbarunya yang berjudul Bodyguard Ugal-Ugalan yang akan rilis pada bulan Juli mendatang.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Syahrini mendapat pujian dari sosialita asal Amerika Serikat, Paris Hilton.

Berdasarkan pantauan Kompas.com melalui akun instagram Syahrini, Paris diketahui memberikan komentar pada salah satu unggahan Syahrini. "Beauty," tulis Paris.

Syahrini pun mengucapkan terimakasih atas pujian yang dilontarkan Paris. "Thank You Princess Paris U Too (emoji hati) ," balas Syahrini.

Berbalas komentar antara Syahrini dan Paris Hilton ini mengundang kehebohan dari netizen. Kebanyakan dari mereka memuji hubungan kedua sosialita itu dengan memberi komentar "wow", "woahh", dan juga memberi ikon love.

Syahrini yang mengenakan baju putih terlihat berada di lokasi pemotretan bersama seorang wanita. Syahrini juga menggunakan fitur boomerang pada unggahannya.

Hal itu bukanlah kali pertama Paris mengomentari unggahan Syahrini di sosial media. Pelantun "Sesuatu" itu diketahui memiliki hubungan yang dekat dengan Paris Hilton.

Beberapa waktu lalu keduanya bahkan menghabiskan waktu bersama di Bali. Syahrini juga mengajarkan Paris berbahasa Indonesia.

