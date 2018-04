Begini Aksi Polwan Way Kanan Beri Imbauan Lewat Siaran Radio

Aksi Polwan Way Kanan Beri Imbauan Lewat Siaran Radio

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas khususnya masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Way Kanan, diimbau lebih berhati-hati saat berkendara.

Yakni gunakan perlengkapan berkendara seperti helm berstandart SNI, Kaca spion lengkap, serta lengkapi surat-surat berkendara mulai dari STNK dan SIM, dan yang paling penting tetaptaati peraturan lalu lintas dengan selalu mengutamakan keselamatan dirisaat berkendara.

Hal ini dikatakan Bripda Lesi Personel Polwan Satlantas kepada masyarakat melalui siaran Radio, Kamis (12/4)



Seiring dengan imbauan tertib lalulintas disampaikan dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan media, berita dengan berbagai muatan pesan dapat dengan mudah diproduksi dan disebarkan.

Bahkan melalui jejaring media sosial, sebaran berita tersebut dapat leluasa menjangkauberbagai elemen masyarakat.



Polres Way Kanan meminimalisasi berita bohong “hoax”, sebaran ujaran kebencian dan tindak kekerasan yang mengatas namakan agama memberikan imbauan di RRI Way Kanan, Kamis (12/04/18).



Bripda Lesi Asmarani memakili Kapolres Way KananAKBP Doni Wahyudi, diharapkan bagi Masyarakat harus sadar dan dapatmenahan diri untuk tidak terseret dalam arus sebaran kebencian danradikalisme. Lebih dari itu, diharapkan juga mampu berperan aktif untukmemerangi maraknya radikalisme dan ekstrimisme.



Sudah barang tentu, jika informasi tersebut bermuatan pesan positif, khalayak sangatlah diuntungkan. Hanya saja, jika pesan yang disebarkanberupa hal-hal yang negatif, pasti masyarakatlah yang akan dirugikan.

“Sebagai misal apabila informasi bersifat memprovokasi dan mengadudomba masyarakat dengan berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), dan radikalisme agama, sebaiknya jangan disebarkan,” katanya. (Ang)