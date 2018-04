Unggah Masa Remaja, Foto Aktor Tampan Ini Disorot Gara-gara Rambut Mangkoknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini Mike Lewis mengunggah foto masa remajanya di akun Instagram pribadinya.

Foto tersebut diunggah Mike Lewis untuk mengucapkan 'Happy Siblings Day' untuk saudara perempuannya.

Dikutip TribunWow.com dari Wikipedia, Siblings Day atau Hari Saudara Kandung dirayakan setiap tanggal 10 April di beberapa negara di Amerika Serikat.

Dalam foto lawas unggahannya tersebut tampak Mike Lewis duduk di samping saudara perempuanya.

"Happy Siblings Day.

The positive light about these hard times is that it brings people even closer together. My sister and I have to be strong, and the closer we are the stronger we are. Thank you for always being there for me.

#siblingsday #international #naturalLifeCoach #withOurPowersCombined #official #yinandyang #yinyang #balance

PS how good is that haircut?" tulis Mike Lewis dalam caption unggahannya.

Dalam foto lawas tersebut, Mike Lewis memang memiliki potongan rambut yang berbeda jauh dengan miliknya sekarang.