Maia Estianty dan Tata Janeeta Kolaborasi Lagu Sang Penggoda, Sarita Mukti Justru Merinding

Artis Tata Janeeta akhirnya mengeluarkan rilis video klip lagu terbarunya yang berjudul 'Sang Penggoda'.

Pada lagu ini, mantan anak buah Ahmad Dhani ini berduet dengan Maia Estianty,

Video klip itu diposting pada 12 April 2018 di Youtube oleh MANS Entertainment.

Melalui akun instagram miliknya, Tata Janeeta pun mengunkapkan sejumlah hal tentang video klip lagu tersebut.

Ia memuji Maia Estianty sebagai satu di antara musisi wanita terbaik, produser, motivator sekaligus menjadi sahabat, penasihat dan tempat curhat.

"Bismillah.... Kolaborasi karya dgn salah satu musisi wanita terbaik @maiaestiantyreal , producer, motivator ,sahabat,penasehat dan tempat curhat.." tulis Tata.

Nada yang harmonis dari Abdul Qodir Jaelani dan lirik yang sederhana itu ditulis oleh Tata Janeeta.

"Nada yg harmonis @duljaelani dgn lyric yg sederhana Saya tulis tentang ungkapan perasaan seorang wanita yg pernah disayangi.. dicintai dan akhirnya Harus rela kehilangan cintanya, kita manusia kadang lupa Akan janji dan sumpah... perasaan berubah seperti awan yg bergerak dan bbrp dari “mereka” berubah wujud nya.. But life’s must go on.... smile lady’s .. one day you will find your true love... terima kasih my lovely bunda @maiaestiantyreal buat kesempatan ,ide,support nya.. @duljaelani partner Dlm menciptakan nada2 n notasi yg brilliant n indah.. terima kasih aransement yg jenius dan indah dari @dudutna .. video clip by @amec_aris and @farelyla thank youuu broo //label ku yg keren @mans_entertainment ,boss label @masmansuri_ bismillah ya.. suksesss bersama! Dan fans kesayangan n selalu support karya2 ku @placenta_tatajaneeta ,i lopeeeee u all," ungkap Tata Janeeta.

Video itupun mendapat banyak respon dari penikmat, apalagi bagi yang merasa menjadi korban pelakor.

Satu diantaranya adalah Sarita Abdul Mukti yang baru saja cerai dengan Faisal Harris yang lebih memilih Jennifer Dunn.

"Makasih sayangku @tatajaneetaofficial keren banget suara kamu... merinding dengerinnya .. dan senyuman bunda @maiaestiantyreal di video clip ini seperti “berbicara” ----