Hotman Paris Sebut Sosok Ini Wakil Presiden Selanjutnya, Dibalas 'Mimpi di Siang Bolong'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hotman Paris menyebut Susi Pudjiastuti sebagai wakil presiden yang selanjutnya.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan video dalam akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Jumat (13/4/2018).

Di video itu, terlihat Hotman dan Susi membintangi sebuah program acara TV yang masih belum dimulai.

Mereka berdua tengah berdiri berdampingan.

"I'm with the next vice president. She will. She's very smart and brave.

"(Aku bersama wakil presiden selanjutnya. Dia akan. Dia sangat pintar dan berani).

"Oke buk, selamat calon wapres nanti," ujar Hotman sambil menyalami tangan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Usai Hotman berkata seperti itu, Susi menyahut.

"Pak Hotman mimpi di siang hari," sahut Susi.

