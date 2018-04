Jual Kosmetik Cukup Murah, Begini Alasan Artis Cantik Titi Kamal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kegemarannya di dunia kecantikan membuat aktris Titi Kamal (36) tertantang menjual produk yang bisa membuat wanita semakin cantik.

Titi melebarkan kariernya di dunia hiburan dengan membuka bisnis kosmetik bernama 'Kamalia', yang diluncurkan di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018).

Istri aktor dan pengusaha Christian Sugiono itu mengatakan, dirinya yang suka dengan dunia kecantikan menjadi alasan utama baginya membuka bisnis.

"Karena aku seneng makeup juga, aku seneng lihat tutorial makeup juga, dan memang makeup itu udah jadi bagian kehidupan sehari-hari juga. Kalau ke acara sebagai public figure kan udah pasti makeup. Jadi dari situ aku tertarik untuk bisnis ini, karena memang ini sangat menjanjikan," tutur Titi Kamal.

Titi mengatakan, produk kecantikan yang ia jual berupa lipstik dijual seharga Rp 89 ribu.

Ia ingin wanita tetap cantik tanpa harus membeli produk kecantikan yang mahal.

"Jadi beauty has to be affordable, jadi maksudnya untuk bisa tampil cantik enggak mesti harus mahal. Jadi dengan Kamalia ini, dengan harga yang hanya Rp 89 ribu, bisa gorgeous," ucapnya.

Bintang film 'Ada Apa Dengan Cinta' itu mengaku menyiapkan produk bisnisnya selama setahun terakhir, dengan mencari formula untuk produk kecantikannya itu.

