Mimpi Buruk Bagi Napi, Inilah Penjara Terkejam dan Brutal yang Pernah Ada di Amerika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penjara Angola dianggap sebagai satu penjara paling brutal dalam sejarah Amerika Serikat. Penjara ini dijuluki "Alcatraz of the South" dan "The Farm."

Tempat ini menjadi mimpi buruk bagi terpidana untuk dikirim ke penjara.

Penikaman, pelecehan seksual, penyiksaan sampai pembunuhan menjadi hal biasa di sana.

Dilansir TribunTravel.com dari laman unbelievable-facts.com, fakta mengerikan tentang penjara Angola.

1. Sejarah Angola

Penjara Angola (unbelievable-facts.com)

Penjara Angola, yang secara resmi dikenal sebagai “Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Louisiana,” adalah penjara keamanan maksimum yang dioperasikan oleh Departemen Keselamatan dan Pengamanan Umum Louisiana.

Awalnya, penjara merupakan perkebunan milik Isaac Franklin pada 1830-an, seorang pedagang budak dan seorang pengusaha perkebunan.

Dia menamakannya "Angola" karena sebagian besar budak yang dibawa ke Louisiana berasal dari negara Afrika, Angola.

Perkebunan itu memiliki banyak pemilik dalam 50 tahun ke depan.