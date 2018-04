Tak Hanya Nafa Urbach, Artis-artis Cantik Ini Juga Diganggu Makhluk Halus Saat Syuting Film

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam film 'Kembang Kantil' Nafa Urbach harus menjalani ritual mistis.

Tanpa disangka saat melakukan adegan itu, Nafa justru diperlihatkan dengan sosok hantu yang sebenarnya.

"Adegan ritual itu aja, itu setannya datang. Kesal gue gara-gara simbol itu. Dia (Ubay, sutradara) bilangnya itu simbol mainan, terus aku bilang jangan main-main dong sama simbol. Karena kalau kita sudah pakai simbol beneran urusannya tuh sama iblis. Urusannya didatangilah, belum lagi kalau kesurupan. Apalagi di situ, semua kru itu penakut. Asli penakut abis semuanya," cerita Nafa Urbach di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).





Mantan istri Zack Lee itu pun googling di internet tentang simbol yang digunakan dalam film terbarunya itu.

Ternyata simbol tersebut benar adanya, dan untuk setting adegan ritual itu seisi ruangan dipasangin oleh simbol tersebut.

"Aku bilang ini sih parah. Dan itu semuanya di satu ruangan itu dipasangin. Nggak mungkin dong, sementara itu sudah terakhir kita mau take. Ya sudah mau gimana lagi," ungkapnya.

"Akhirnya pas aku nembang Jawa aku itu take pertama biasa saja, take kedua biasa saja, dan take ketiga kan ada (crew) di atas tu bilang 'Naf sudah merinding, leher gue merinding'. Aduh gue nggak bisa berhentiin juga ini terus take ketiga aku tahu dia datang. Waktu take ke empat aku tahu atmosfirnya sudah berubah. Makanya pas kemarin datang adegan itu nggak boleh didubing lagi nanti dia datang lagi. Ini parah banget sih," lanjut Nafa Urbach.

