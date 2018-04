Desain Lebih Sporti dan Milenial, Honda Kembali Luncurkan All New Honda Vario 150

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti. Penyegaran ini membuat berkendara sehari-hari dengan kedua model ini semakin menyenangkan.

All New Honda Vario 150 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecintanya di kalangan anak muda. Desain yang lebih sporti diwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas.

Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan penyematan fitur baru seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm. Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan serta cover muffler dan pilion step yang dilapisi dengan alumunium.

Melengkapi skutik premium All New Honda Vario 150, AHM turut menghadirkan All New Honda Vario 125 berbekal mesin 125cc berteknologi eSP yang memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit.

Tampil lebih sporti untuk pengunaan sehari-hari, model ini kini dilengkapi rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta beragam fitur baru seperti full digital panel meter dengan multi informasi dan lampu LED pada semua sistem pencahayaan. Varian CBS-ISS pada model ini juga dilengkapi dengan Anti Theft Alarm sebagai fitur keamanan kendaraan.

Presiden Director AHM Toshiyuki Inuma dalam rilis, Senin (16/4) mengatakan, sebagai bentuk komitmen memberikan produk terbaik di Indonesia, AHM terus mengembangkan berbagai teknologi dan fitur terbaru untuk para pecinta motor Honda. Pada Honda Vario series, AHM kembali memperkuat citra produk ini sebagai motor skutik yang memiliki fitur dan teknologi terbaik di kelasnya.

“Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih kini melengkapi desain terbaru dari All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125. Kami yakin ini akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan," jelasnya.

Ditambahkan Executive Vice President Director AHM Johannes Loman, pasar sepeda motor di Indonesia terus berkembang setiap tahun. Hal ini terlihat dengan peningkatan permintaan pengaplikasian teknologi terkini maupun peningkatan layanan pendukungnya untuk menunjang mobilitas keseharian para pecinta sepeda motor Honda.

“Seiring berjalannya waktu dengan beragam keinginan serta harapan konsumen, kami konsisten untuk terus menghadirkan berbagai produk sepeda motor yang disesuaikan dengan bermacam gaya hidup masyarakat Indonesia serta layanan purna jual yang siap menjaga sepeda motor Honda kesayangannya tetap terjaga prima," tegasnya. (ana/*)