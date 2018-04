Deputi Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Datangi Pringsewu

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Jajaran Kementerian Sekretariat Negara Indonesia, Sekretariat Wakil Presiden RI mengunjungi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kamis (19/4). Bupati Pringsewu Sujadi menerima kunjungan tersebut didampingi Wakil Bupati Fauzi, Sekretaris Kabupaten Pringsewu Budiman PM dan jajarannya.

Menurut Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara - Sekretariat Wakil Presiden RI Sri Mulyani, kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden RI.

Selain itu, kinjungan juga bertujuan guna memperoleh data dan informasi terkait bidang pengawasan sebagai bahan masukan rekomendasi kebijakan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. "Sebagai informasi, kunjungan kerja kami difokuskan pada perkembangan implementasi SAKIP, serta strategi peningkatan kapabilitas APIP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu," katanya.

Sri Mulyani, saat itu didampingi Kepala Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Sri Sukapti, Kepala Sub Bidang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Putri Manisya, dan Kepala Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kementerian/Lembaga Dian Kusumawardani,

Bupati Pringsewu H Sujadi mengatakan Inspektorat Kabupaten Pringsewu sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di pemerintahan Kabupaten Pringsewu saat ini sedang berupaya untuk dan terus melaksanakan perbaikan pengawasan dan penjaminan mutu pengawasan. Serta peningkatan kapabilitas APIP yang sedang menuju level 3.

Juga peningkatan penilaian maturitas SPIP yang sudah berada di level 3 secara Self Assessment. Sujadi menuturkan dalam penilaian evaluasi terhadap LAKIP oleh Permenpan, Kabupaten Pringsewu mendapatkan nilai C.C. (50,67).