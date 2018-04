Fadli Zon Unggah Foto Pakai Blangkon dan Keris, Muncul Penampakan Kujang Naga Terbesar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menuai pujian dari warganet usai mengunggah sebuah foto dirinya melalui akun Twitternya, Kamis (19/4/2018).

Pantauan TribunWow.com, dalam foto yang ia posting Fadli Zon tampak mengenakan blangkon serta pakaian adat Jawa, lengkap dengan sebilah keris yang ada di tangannya.

Fadli Zon mengatakan jika hal itu dalam rangka memeringati Hari Keris Dunia yang jatuh tepat pada hari ini.

@fadlizon: Mari terus memasyarakatkan keris kepada masyarakat Indonesia.

Keris Indonesia telah diakui dan dikukuhkan oleh UNESCO, sebagai A Masterpice of The Oral and Intengible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Postingan tersebut kemudian mendapat beragam komentar dari warganet.

Sebagian memuji penampilan Fadli Zon dan kepeduliannya terhadap budaya bangsa.

@Aryoarjo: kalo postingan positif kayak gini

saya sportif mendukung paling enggak kasih lophe lophe biar tersundul.