Kurangi Angka Lakalantas, Polres akan Gelar Ops Patuh 2018 Jelang Ramadan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.Id, KOTABUMI - Jelang bulan suci Ramadan 1439 H, Satlantas Polres Lampung Utara akan menggelar operasi terpusat dengan sandi ‘Ops Patuh Krakatau 2018’. Operasi ini berlangsung selama dua pekan serentak di seluruh Indonesia, mulai Kamis 26 April – 09 Mei 2018 mendatang.

Operasi ini akan menitikberatkan penertiban pelanggaran lalu lintas, tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan dan terciptanya Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas).

Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana, melalui Kasat Lantas Polres Lampung Utara AKP Suprapto, mengatakan, kegiatan Oprasi Patuh ini nantinya diawali dengan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu. “Kegiatan sosialisasi akan kita awali dengan program Police go to school untuk menyampaikan tertib berlalu lintas,” ungkap Kasat Lantas, Kamis (19/4/2018).

Selain program go to school pihaknya juga akan melakukan sosialisasi door to door serta sosialisasi melalui radio serta memasang spanduk himbauan di beberapa titik.

Menurut Kasat, tujuan operasi patuh ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara dalam keamanan dan kelancaran berlalu lintas. “Untuk itu kita himbau seluruh masyarakat Lampung Utara untuk mematuhi peraturan berlalu lintas,” katanya, Kamis (19/4)

Kasat Lantas juga mengimbau kepada para pengendara kendaraan bermotor, untuk melengkapi surat-surat kendaraan sebelum berkendara. “Lengkapilah kendaraan anda seperti STNK dan SIM, kaca spion, TNKB, gunakan knalpot standar, dan saat menggunakan sepeda motor pakailah helm SNI depan belakang. Untuk kendaraan roda empat lebih baik pakai sabuk pengaman,” imbuhnya.