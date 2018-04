Moms, Ada Promo Susu di Hypermart Lho

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masyarakat Bandar Lampung yang akan berbelanja kebutuhan rumah tangga maupun untuk buah hati, bisa ke Hypermart Lampung. Di sini sedang ada promo untuk produk susu, perlengkapan rumah tangga dan lainnya.

Team Leader Kasir Hypermart Lampung Elsa Septina Sari mengatakan, produk susu yang diberi promo, antara lain, Beli 2 Nutrilon Royal 3 Pronutra madu/vanila tin 800 gr Gratis 1 Rinso Matic Top Load 1 kg. Kemudian Beli 2 Enfagrow A+ 4 Vanila, madu 800gr Gratis 1 Dettol 250 ml.

"Selanjutnya, Special Price Pediasure Complete Triplesure Tin 400 gr, Special Price Frisian Flag Jelajah 1-3 800 gr, Beli 2 Bebelac 3 madu/vanila 800 gr Gratis 1 Sunco Refill 1 liter, Beli 3 Dancow Balita 1+/3+/5+ 800 gr all variant Gratis 1 Johnson Baby Bath Milk 200 ml dan lain-lain" jelasnya, Kamis, 19 April 2018.

Untuk kebutuhan rumah tangga, lanjutnya, ada promo Beli 2 Downy pouch 800 ml all variants Gratis 1 Downy pouch 230 ml, Beli 3 Gratis 1 Value Plus keset anyam, Beli 2 Gratis 1 Lion Star Hidro Bottle, dan Beli 3 Gratis 1 kotak makan Frenzy MT-7603 12 set.

Hypermart Lampung juga memberikan harga spesial untuk Marjan Boudoin 460 ml all variant, Marjan Squash 450 ml all variant, dan Value Plus Squash 525 ml all variant. Promo Beli 3 Gratis 1 Frestea 500 ml dan Beli 5 Gratis 1 Aqua 600 ml. (*)