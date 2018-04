Perumahan Indah Sejahtera Land Beri Promo Diskon Warior

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perumahan Indah Sejahtera Land memberikan promo Diskon Warior selama pameran di Chandra Superstore Tanjungkarang tanggal 23 - 29 April 2018 mendatang. Promo ini diberikan untuk mewujudkan impian konsumen yang ingin memiliki rumah dengan DP dan angsuran rendah.

Baca: Artis Ganteng Ini Trauma Diundang Acara yang Dipandu Raffi Ahmad And The Genk, Kenapa Ya?

Marketing Indah Sejahtera Land Armmes Abdul Majid mengatakan, dalam promo ini diberikan DP Rp 3 jt all in (bebas biaya proses, IMB, SHM , akte notaris, gratis sumur bor 40 meter, plus mesin dan tower). Konsumen bisa request desain tanpa ada tambahan biaya.

Baca: Kemarau, Warga di Pulau Ini Harus Beli Air Bersih

"Kita juga menawarkan 3 skema pembayaran. Pertama, cash keras. Kedua, cash bertahap plus investasi untung bersama Indah Sejahtera Land bisa diangsur selama dua tahun tanpa riba tanpa sita dan tanpa denda," jelasnya Kamis (19/4).

Adapun skema pembayaran yang ketiga adalah sistem KPR Syariah BNI dan Bank Mandiri Syariah. Cukup dengan DP Rp 3 juta dan angsuran mulai Rp 3 jutaan untuk KPR Rp 307 juta selama 15 tahun. (ana)