Spesial Hari Kartini, Ada Promo Kosmetik dan Aksesori di Chandra Superstore

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut Hari Kartini dan Harkonas, Chandra Superstore Tanjungkarang Bandar Lampung memberikan promo spesial produk kosmetik dan aksesori untuk wanita. Program promo kosmetik berlaku untuk Jumat-Sabtu-Minggu ini.

Staf Promosi Chandra Apriati mengatakan, khusus tiga hari tersebut produk kosmetik dari brand Pixy, Latulipe, Maybelline, Mustika Ratu, Sari Ayu dan parfum Lignea diberi diskon 21 persen. Kemudian koleksi tas Belleza diskon 50% +20%, Pierre Cardin diskon up to 30% dan jam tangan Elle diskon 20%.

"Diskon untuk sepatu juga ada diskon, merek Octavio diskon 30%, Rohde diskon 20% dan Absolute 20%. Masih untuk wanita, ada diskon 30% busana brand 3H, Exit, Expand dan diskon 20% busana brand Dust, Rodeo, Novel Mice, C2, Logo, Graphis dan Simplicity," jelasnya, Kamis (19/4).

Beralih ke area supermarket, ada Promo Paket Hemat produk elektronik. Staf Promosi Chandra Afrida mengatakan, dalam Paket Hemat ini SHARP LED 24'LE175 Paket Hemat 3 unit Rp 4.350.000, SHARP LED'32SA4100 Paket Hemat 2 unit Rp 4.450 000. Kemudian, LG LED 32"LJ500 Paket Hemat 2 unit Rp 4.999.000 dan LG LED 24'MT48 Paket Hemat 3 unit Rp 4.725.000, selama persediaan masih ada.

Ada juga promo Beauty Care. Dapatkan hadiah Zipper Bag untuk pembelian produk Gatsby atau Pucelle senilai Rp 80.000. Beli produk Gatsby atau Pucelle Rp 120 ribu free sling bag atau solder bag, Rp 80 ribu free travelling bag atau shoes bag.

Dari brand Wardah, setiap pembelian shampo Wardah all variant 3 pieces gratis spons wajah. Pembelian produk Kaila body lotion 200ml dan 100ml all variant gratis pouch cantik dan pembelian Kaila body lotion 3x200ml atau 6x100ml all variant gratis lunch box Lock & Lock. (ana)