Cerai dengan Suami Keduanya, Penderitaan Artis Cantik Ini Tak Ada Habisnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kalina Oktarani resmi bercerai dengan suaminya Hendrayan.

Mantan istri Deddy Corbuzier ini senang memulai status janda yang kembali tersemat padadirinya.

Kabar putusanperceraian ini dibenarnkan oleh kuasa hukum Kalina Oktarani, Devi Waluyo.

Karena Hendrayan dan kuasa hukumnya tak pernah hadir di persidangan maka diputus secara verstek.

Ungkapan kebahagiaan Kalina Oktarani setelah berpisah dengan Hendrayan terlihat dari unggahannya.

Bagi Karlina Oktarani perceraiannya adalah awal dari hidup baru.

"Today, I'm so happy, I'm so excited... I'm extremly happy!!," tulisnya.

"Every end is a new beginning.. Yeaaaaaay!!! Thank God."

