Hotman Paris Ungkit Masa Lalu Anang dan Syahrini, Sosok Ini Merasa Tidak Terima

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hotman Paris mengungkit masa lalu dua penyanyi Indonesia papan atas.

Kali ini, Hotman Paris mengundang Anang ke acara Hotman Paris Show.

Potongan acara itu diunggah pada akun Instagram hotmanparisofficial pada Selasa (17/4/2018).

Dalam keterangan video itu, Hotman menulis, "Syahrini & Anang masa lalu?"

Kontan saja, postingan itu dibalas ratusan komentar.

Satu di antaranya, akun @mawarni.aliong

Seharusnya jgn mengungkit2 masa lalu skrg mas anang dah bahagia sm ashanty dan anak2,

mgkn dl ada rasa tp krn srg bersama tahu gaya hidupnya syahrni ternyata tdk cocok dgn gaya hidup mas Anang, drpd berlarut2 akhirnya mas anang mundur.

Stlh duet sm ashanty ternyata cocok dgn apa yg di cari mas anang selama ini..

Lantas, apa sih pertanyaan yang dilontarkan sang Hotman Paris?

Dalam video Hotman menanyakan perihal hubungan antara Syahrini dan Anang di masa lalu.

"Pernah nggak jatuh cinta sama Syahrini?"

"This is the right woman?"

Anang pun menjawab begini.

"Oh, Kalau sampai this is the right woman. Nggak!"

"Kalau sampai ngomong. Nggak."

Lalu, ada suara wanita ikut ngomong.

"Nggak ada!" dengan nada tinggi.

"Maksudnya sampai menjalin hubungan yang spesial," kata suara perempuan yang tak terlihat dalam rekaman.

Berikut ini percakapan mereka.

Dalam postingan sebelumnya, Hotman Paris memang mengundang keluarga lengkap Anang.

Tampak Anang dan Ashanty beserta dua anaknya.