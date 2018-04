Polres Way Kanan Musnahkan 309 Miras Ilegal 

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi bersama forkopimda, pejabat utama Polres Way Kanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu undangan, Jumat ( 20/04/18) di Polres Way Kanan memusnahan miras ilegal tahun 2018 di Polres Way Kanan

Melalui kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) polisi menekan angka peredaran minuman keras (miras)oplosan yang bisa berakibat korban meninggal dunia.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi menjelaskan kegiatan yang berjalan selama enam hari, 13- 19 April 2018, Polri dan TNI berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras golongan a dan b dengan kadar alkohol paling rendah 5 persen.

Hasilnya sebanyak 309 botol miras berbagai merek dan 357 liter miras tradisional jenis tuak yang tidak memilik izin resmi disita.