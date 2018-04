2 Ketum Parpol Ini Pesimis dengan Poros Ketiga, Demokrat Masih Ngotot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memprediksi Joko Widodo (Jokowi) akan head to head dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Menurutnya, tidak akan ada kemungkinan terbentuknya poros ketiga.

"Jadi saya kira head to head. Tidak akan pernah ada poros ketiga. No way! Poros ketiga itu hanya untuk membuat ramai saja, pasti head to head. Menurut saya, akhirnya Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo rematch," kata Amien di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Ia juga memprediksi Prabowo akan menang saat head to head dengan Jokowi kali ini.

Amien memperkirakan koalisi Prabowo akan mendapat jumlah suara lebih banyak daripada koalisi Jokowi.

"Sesungguhnya kalau Pak Prabowo ini timnya tinggal menambah katakanlah delapan persen kan sudah 52 persen. Jadi insyaallah menang," sebutnya,

Meski begitu, Amien menyebut sosok cawapres juga dapat mempengaruhi kemenangan pada pertarungan tersebut.

Untuk itu, dia menyarankan Prabowo dan Jokowi dapat memilih cawapres yang mampu membuat 'booming'.

"Jadi menurut saya yang penting sekarang ini masing-masing memang harus jeli melihat siapa wapresnya nanti. Kalau bisa chemistry-nya itu pas, bisa booming ya istilahnya. Kalau ternyata wapresnya tidak diterima (oleh masyarakat), itu bisa gembos itu," tutur Amien.

Sebelumnya, Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai peluang terbentuknya poros ketiga pada Pilpres 2019 makin tipis.