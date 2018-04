Ini Tawaran Paket Buka Puasa di Hotel Bintang Bandar Lampung, Bisa All You Can Eat

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut Ramadan, hotel berbintang di Bandar Lampung menawarkan paket buka puasa.

Director of Sales and Marketing Swiss-Belhotel Lampung, Ika Sohar mengatakan, pihaknya menyiapkan menu buka puasa dengan harga Rp 175 ribu all you can eat.

Untuk pemesanan 10 pax, free 1 pax.

"Kami sediakan bermacam-macam menu berbuka karena kesukaan buka puasa orang berbeda-beda. Ada yang suka gorengan, kolak, bubur, es buah, dan lainnya. Itu kami sajikan semuanya," jelas Ika, Kamis (19/4/2018).

Untuk menu utama, Ika menjelaskan, pihaknya juga menyediakan beragam menu, mulai dari citarasa Indonesia, Asian food, hingga Western food.

Setiap menu pun akan selalu berganti setiap hari.

"Kami pun ada live cooking. Dan dari harga paket buka puasa Rp 175 ribu itu, kami sisihkan Rp 5.000 sebagai donasi untuk kegiatan sosial," imbuh Ika.

Lokasi berbuka puasa, lanjut Ika, konsumen bisa memilih antara area kafe, pinggir kolam renang, ballroom, atau 13 meeting room yang tersedia.

Terpisah, Executive Chef Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, Asep Iswanto menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan ratusan menu mulai dari takjil, makanan berat, aneka snack, hingga minuman untuk berbuka puasa.

Agar suasana Ramadan semakin terasa, Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung juga menyiapkan menu ala Timur Tengah.

Walaupun, menu bercitarasa nusantara tetap tersedia.

"Western food juga tetap kami sajikan meskipun tidak terlalu banyak. Jadi, 50 persen menu kami adalah menu Timur Tengah, 25 persen menu nusantara dan tradisional, selebihnya ada western food," jelas Asep.

Untuk berbuka puasa di Emersia Hotel and Resort, tamu cukup membayar Rp 175.000/nett (1-5 pax).

Harga tersebut bisa semakin murah apabila jumlah konsumen semakin banyak, yakni Rp 150.000/nett (6-10 pax), serta Rp 135.000/nett untuk pemesanan lebih dari 10 pax.

Sediakan Paket Halal Bi Halal

Selain paket berbuka puasa, hotel juga telah menawarkan paket halal bi halal, sebagai rangkaian silaturahmi saat merayakan Idul Fitri.

Ika menerangkan, paket halal bi halal di Swiss-Belhotel Lampung dibanderol Rp 150 ribu per pax.

Halal bi halal bisa dilakukan sejak hari pertama Lebaran hingga satu bulan ke depan.

"Tempatnya bebas, bisa memilih apakah di ruang meeting, Swiss Cafe atau ballroom," ungkap Ika.

Di Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, Halal Bi Halal Package ditawarkan Rp Rp 175.000/nett per pax.

"Pemesanan mininal 50 pax dapat free musik," ucap Sales Manager Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Titi Aprianti.