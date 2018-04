Sempat  Tinggi, Harga Cabai di Gisting Kembali Normal Rp 25.000 Per Kg

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai di Pasar Gisting sudah turun dan ada di harga normal Rp 25.000 per kg.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, cabai ada di harga normal kisaran Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per kg.

Baca: (VIDEO) Pantai Karang Putih, Cukuh Balak Menenangkan Hati dan Menyegarkan Mata

Baca: Dokter Cantik Adik Cawabagub Lampung Adu Nasib Daftar Calon DPD RI

"Kemarin harga cabai Rp 33.000 per kg sekarang Rp 25.000 per kg, cabai rawit juga sama dari Rp 30.000 jadi Rp 25.000 per kg," kata Nurhasanah, Minggu 22 April 2018.

Selain harga cabai yang turun, harga bawang merah juga turun jadi Rp 28.000 dari Rp 30.000 per kg, bawang putih jadi Rp 28.000 jadi Rp 28.000 per kg.

Selama beberapa bulan memang harga cabai tinggi antara kisaran Rp 40.000 sampai Rp 45.000 per kg. Tingginya harga cabai karena faktor curah hujan yang tinggi. (Tri Yulianto)