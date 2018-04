TDM Resmi Kenalkan All New Honda CB150 Verza ke Konsumen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejak diluncurkan pertama kali oleh PT Astra Honda Motor pada 20 Februari lalu, PT Tunas Dwipa Matra akhirnya secara resmi memperkenalkan motor naked sport terbaru yang tangguh dan maskulin, All New Honda CB150 Verza kepada masyarakat Lampung di Mall Lampung Ramayana Robinson, Sabtu (21/4).

All New Honda CB150 Verza merupakan generasi kedua dari Honda Verza yang kini hadir dengan desain bodi baru berkonsep tangguh dan maskulin namun tetap kompak. Pilihan warna stripe yang minimalis semakin memperkuat karakter desain bodi yang diusung. Model ini kini dilengkapi lampu depan berbentuk bulat yang memberi kesan modern dan tak lekang oleh waktu.

All New Honda CB150 Verza tetap mengusung mesin 150cc berpendingin udara yang tangguh, responsif, efisien, serta ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari hari baik untuk berkendara jarak dekat maupun jarak jauh.

Bersamaan dengan launching, TDM juga menggelar test ride, lapak bikers yang diikuti oleh berbagai komunitas dibawah naungan AMHL (Asosiasi Motor Honda Lampung), service murah senilai Rp 15 ribu, band performance, dance performance, dan berbagai games.

Direktur PT Tunas Dwipa Matra Kris Kurnianto mengatakan, desain baru dari model ini mewujudkan kesan gagah dan fitur canggihnya memberikan kebanggaan serta kenyamanan bagi pengendaranya untuk penggunaan harian.

“Melalui posisi berkendara yang tegak dan ergonomis, serta didukung sistem suspensi ganda kuat dan tangguh yang dapat disesuaikan kelembutannya sesuai dengan keinginan pengendara, All New Honda CB150 Verza mampu memberikan kenyamanan berkendara untuk menunjang aktivitas sehari-hari," jelasnya.

Dari sisi desain, All New Honda CB150 Verza disematkan lampu depan berbentuk bulat yang modern, serta lampu belakang dengan smoke, cover knalpot baru dan shroud yang kekar. Fitur- fitur canggih pada All New Honda CB150 Verza menjadikan model ini semakin maskulin namun tetap fungsional, seperti panelmeter baru full digital yang informatif, tutup tangki bensin baru yang lebih aman dan tangguh, serta secure key shutter. Posisi duduk yang tegak menjadikannya tetap nyaman untuk berkendara sehari-hari dengan jarak jauh maupun dekat.

Ditambahkan oleh Sales Manager TDM Radite Novandy Sadoso, All New Honda CB150 Verza tersedia dengan 2 tipe, yakni Cast Wheel dan Spoke Wheel. Tipe Cast Wheel hadir dengan pilihan warna Masculine Black, Bold Red, dan Macho Silver. Sementara itu, untuk tipe Spoke Wheel hadir dengan warna Masculine Black. Model ini dipasarkan dengan harga OTR Lampung Rp 20.768.000 untuk tipe Cast Wheel dan harga OTR Rp 20.023.000 untuk Spoke Wheel.

Untuk mendapatkan produk ini, TDM memberikan program berupa potongan tenor hingga 3 (tiga) bulan untuk pembelian kredit dengan tanda jadi sebesar Rp 2,3 juta. Untuk pembelian motor ini, konsumen dapat mengunjungi dealer Honda terdekat (selama bulan April) maupun melakukan pembelian langsung di lokasi acara.

Untuk melengkapi tampilan yang semakin membanggakan, AHM telah menyiapkan 4 item Honda Genuine Accesories (HGA) seperti Wheel List Sticker, Tank Pad, Visor, dan Crank Case Cover dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp56.000 hingga Rp 150.000. Terdapat juga apparel Jaket untuk melengkapi gaya berkendara yang aman dan stylish yang dijual dengan harga Rp 330.000.

"Sejak diperkenalkan di dealer launching, saat ini di Lampung CB150 Verza sudah terjual 112 unit. Kami menargetkan penjualan di angka 150 unit per bulan, saat ini unitnya ready stock," jelasnya. (ana)