Banyak Masalah dan Ruwet, Keluar dari Masjid Mengendarai Mobil, Begini yang Dialami Seorang Kakek

Laporan Repoter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mengaku nge-blank karena banyak masalah, seorang pengemudi Honda City warna silver nomor polisi BE 1525 AM menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna kuning bernopol BE 4596 A dan Rumah Dinas Karorena Polda Lampung.

Kejadian ini bermula saat pengemudi mobil, Fathoni Umar (60), warga jalan Pangeran Emir M Noer Sumur Batu keluar dari masjid Taqwa Bhayangkara jalan MT Haryono Kelurahan Gotong Royong, samping Mapolresta Bandar Lampung, pada Senin 23 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca: Berapa Jarak Kelahiran yang Baik dan Ideal Untuk Kambing?

Baca: Cetak Rekening Koran di Bank Lampung Diminta Rp 10 Ribu Per Lembar

Fathoni sendiri mengaku hendak belok ke kiri dan pulang menuju jalan A Yani untuk menuju kerumah, namun saat itu ia merasa banyak tekanan batin.

"Saya itu ngeblank, ruwet, saya lagi bingung, saya kena masalah habis laporan di Polresta," ungkapnya saat di Masjid Taqwa.

Fathoni pun mengaku saat mengendarai mobil keluar masjid dia tidak tersadar. Dan mengaku semuanya terjadi begitu cepat.

"Saya gak tahu, tiba-tiba nabrak motor dan menabrak pagar rumah, gak tahu kalau ada motor, sumpah," tutupnya.

Sementara itu, pengendara sepeda motor Suwanto (45) mengaku sedang mengendarai motornya dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung hendak pulang menuju rumahnya di Perum BKP Kemiling Permai.

"Kebetulan saya kerja di Dinas Pendidikan, saya mau pulang, tiba-tiba ada mobil keluar," sebutnya.

Meski demikian, Suwanto mengaku bersyukur karena tidak mengalami luka serius dan hanya luka ringan.

"Untung, saya selamat, gak kelindes tapi kegusur, jadi saya masih selamat," tutupnya.

Peristiwa ini pun diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak dibawa keranah hukum. Kedua kendaraan yang terlibat pun berdamai dilokasi.