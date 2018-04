Setelah Box Office di Berbagai Negara, Pengabdi Setan Raih Film Terbaik Overlook Film Festival 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Film Pengabdi Setan kembali meraih prestasi mencengangkan .

Setelah menjadi box office di berbagai negara seperti Hongkong dan Malaysia, film garapan Joko Anwar itu kini sukses meraih pengharagaan Film Terbaik Overlook Film Festival 2018 yang digelar belum lama ini.

Pada festival film yang diadakan di Amerika Serikat itu, Pengabdi Setan berhasil mengungguli sejumlah finalis lainnya.

Bahkan di antaranya adalah film-film horor yang digadang-gadang terseram pada tahun ini yakni Hereditary, Don't Leave Home, dan Upgrade.engabdi Setan menang Film Terbaik di Overlook Film Festival, festival film horror yg di tahun kedua sudah jadi salah satu festival film paling bergengsi di Amerika Serikat, yang diikuti film-film genre keren seperti Hereditary, Don't Leave Home, dan Upgrade," tulisnya.

Pada ulasannya, Overlook Film Festival 2018 menilai Pengabdi Setan sebagai film horor yang ikonik dan sangat menakutkan.

"A chilling throwback to 70s supernatural thrillers, packed to the brim with jump scares and iconic imagery (Kengerian kembali ke pengalaman supranatural tahun 70-an, yang dibungkus dengan penggambaran yang sangat ikonik)," tulis akun Twitter resmi Overlook Film Festival 2018.

Tidak hanya itun saja, pengumuman kemenangan Pengabdi Setan pada Overlook Film Festival 2018 juga diulas laman Screenanarchy.

Mereka menyoroti keberhasilan semua film peserta yang dinilai sangat berkualitas.