VIDEO - Asyiknya Nongkrong Sehat Sambil Minum Susu di Yu-One Milk 

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Saat pulang kerja saya mampir di Yu-One Milk, café yang berkonsepkan Street Cafe (kafe pinggir jalan).

Namun, meski di pinggir jalan tempat ini tidak kalah dengan café lain ada unsur kayu rotan sebagai furniture utamanya. Sehingga akan nampak kesan alami dan eksklusif yang nyaman untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua.

Terbesit dalam pikiran saya saat menunggu pesanan dating wah ini dia tempat “nongkrong sehat”, oh ya cafe ini berlokasi Jl. Sultan Agung No.21, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung (depan bengkel mobil monte carlo)

Bagaimana tidak sehat bro, susu yang gunakan susu sapi murni dari pertenakan susu sapi perah di Provinsi Lampung, serta di produksi secara higienis dan professional.

Ada kurang lebih ada dua puluhan rasa, seperti rasa original, cokelat, stroberi, melon, lechy, oreo, kopi dan banyak lagi rasa buah, harganya pu terjangkau mulai dari Rp.9 ribu sampai Rp.12 ribu.

Tapi tenang aja selain minum susu ada menu pendampingnya broo/broi..itu roti bakar dan terbilang istimewa, karena dipanggang dengan tekstur yang crunchy.

Menurut salah satu pekerja yang saat itu mengantarkan pesanan susu menerangkan Yu-One-Milk ada empat cabang yaitu di PKOR Way Halim, Jalan Teuku Umar, Depan Kantor PWI Lampung, dan Food Court Mall Central Park. “Untuk waktunya sendiri, kami buka mulai pukul 18.00 WIB sampai 23.00 WIB.