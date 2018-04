Pesan Wakapolres Way Kanan dalam Peringatan Isra Mikraj

Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain memberi sambutan dalam peringatan Isra Mikraj di mapolres setempat, Jumat, 27 April 2018.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI – Polres Way Kanan menggelar acara peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1439 H di Masjid Darul Fattah, Polres Way Kanan, Blambangan Umpu, Jumat, 27 April 2018.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain, Bhayangkari, pejabat utama, para Kapolsek jajaran, anggota dan ASN Polres Way Kanan. Pembicaranya adalah Ustaz Munzir dari Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara.

Baca: Operasi Patuh Krakatau, Anak-anak Pakai Helm Dapat Alat Tulis Gratis

Baca: VIDEO CONTENT: Enam Wanita Berebut Jadi Senator

Wakapolres mengatakan, perayaan Isra Mikraj merupakan momentum tepat untuk mengingat keteladanan Nabi Muhammad SAW.

”Mari kita sama-sama mengambil hikmah dan keteladanan serta kepemimpinan Nabi Muhammad SAW,” kata Kompol Vicky Dzulkarnain dalam rilisnya.

Dalam ceramahnya, Ustaz Munzir menerangkan isi surat Al Isra ayat 1. ”Artinya, Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda tanda (kebesaran). Sesungguhnya dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” kata Ustaz Munzir. (*)