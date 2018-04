Tak Ingin Film Raffi Ahmad Sepi Penonton, Mama Rieta Sampai Rela Lakukan Hal Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Film garapan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berjudul The Secret Movie yang tayang perdana 26 April kemarin, kini malah mendapatkan ancaman.

Ancaman itu tak lain karena jadwal penayangannya di bioskop berbarengan dengan salah satu film hollywood The Avengers Infinity War yang juga tengah tayang saat ini.

Kepopuleran film yang mengisahkan tentang banyak para hero di kelas dunia ini juga sudah tak diragukan lagi.

Oleh sebab itulah, The Secret yang dibintangi istri Raffi sendiri yakni Nagita Slavina dan Marshanda ini ditakutkan bakal kalah telak dalam penjualan tiket di bioskop-bioskop tanah air.

Kendati Raffi malah terkesan cuek dan malah menuai kontroversi lagi dengan mempromosikan film baru garapannya yang dibintangi Ayu Ting Ting dan Boy William.

Dimana promonya ini dinilai tak tepat waktu karena The Secret sendiri baru saja dirilis saat ini, sedangkan jadwal penayangan film barunya ini masih sangat jauh yakni pada Hari Raya Idul Fitri nanti.

Berbeda dengan Raffi, justru ibunda Gigi (sapaan akrab Nagita,red), Rieta Amilia lah yang terlihat gencar mempromosikan film project anak dan menantunya itu.

Hal itu bisa dilihat dari beberapa postingan di akun instagram pribadi miliknya @rieta_amilia.

Pada postingan pertamanya dalam promo The Secret Movie itu, Rieta sepertinya sangat sadar akan ancaman yang akan diterima The Secret menghadapi The Avengers.

Nenek Rafathar ini pun mempposting sebuah kolase foto yang menampilkan tokoh The Avengers yakni Black Widow vs Suster Ngesot The Secret.